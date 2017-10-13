Азербайджанский бизнес освоил около 65% льготного финансирования

2017-10-13 17:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил бизнесменам льготные кредиты на 97 миллионов манатов, сообщает в пятницу министерство экономики.

Согласно сообщению, эти кредиты предоставлены 1 326 предпринимателям и позволят открыть около 4 000 новых рабочих мест.

В рамках делового форума, прошедшего сегодня в Дашкесанском районе, предприниматели получили льготные кредиты на 423 тысячи манатов. Эти средства будут направлены на развитие животноводства, виноградарства, овощеводства и других сфер и позволят создать до 40 новых рабочих мест.

Участники форума также ознакомились с животноводческим хозяйством, созданным за счет кредитов НФПП.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 13 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)