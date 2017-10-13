Академия наук: Заявление Института истории в связи с учебником не отражает позиции НАНА

2017-10-13 15:06 | www.apa.az | 3

НАНА и Минобразования распространили совместное заявление в связи с учебником X класса.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобразования, в информации говорится, что заявление Института истории в связи с ошибкой учебнике X класса «Общая история» некоторые СМИ трактуют как позицию НАНА.

«Это приводит к неправильным выводам и противоречит основным принципам медиа. Как пресс-служба НАНА заявляем, что это заявление Института истории, который является структурным подразделением академии, не отражает позицию НАНА в целом. Пресс-службы НАНА и Минобразования призывают СМИ быть объективными и внимательно относиться к заголовкам статей», - говорится в заявлении.