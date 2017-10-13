В России ограбили таксиста-азербайджанца

2017-10-13 11:48 | www.oxu.az | 4

В Ленинградской области водитель такси привез на место пятерых пассажиров. Те стали выходить из машины, не пожелав заплатить. Рассерженный 37-летний уроженец Азербайджана схватил за руку одного из них, сообщает Oxu.Az со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

Агентство пишет, что двое пассажиров отреагировали неожиданно – достали пистолеты и стали ими угрожать. Водитель, решив не искушать судьбу, бросился наутек.

Вскоре, однако, он вернулся к своей машине и обнаружил ее пустой. Из салона пропал кошелек, в котором было 2,8 тысяч рублей.



Н.О.