МЧС Кыргызстана поблагодарило Казахстан

2017-10-13 17:40 | www.trend.az | 4

МЧС Кыргызстана поблагодарило правительство Казахстана и отказалось от гуманитарной помощи, которое, как сообщается, была актуальна в мае, передает КНИА «Кабар».

Ранее в СМИ появилась информация, что в связи с природно-климатическими условиями, сложившимися в Кыргызстане, правительство Казахстана решило направит помощь в виде досок обрезных, металлопроката и деревянных столбов.

«Экстренное обращение кыргызской стороны имело место в мае 2017 года в связи со сходом оползней, лавин и землетрясений в Ошской области. Однако правительством Кыргызстана и при поддержке зарубежных партнеров удалось оперативно преодолеть последствия стихийных бедствий на юге страны», - рассказали в МЧС.

В настоящее время необходимость оказания гуманитарной помощи потеряла свою актуальность, сообщили в министерстве.