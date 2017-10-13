В следующем году планируется запустить скоростные поезда по маршруту Баку-Гянджа

2017-10-13 15:15 | www.apa.az | 6

После открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс время в пути поездов составит 16-18 часов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов. По его словам, на начальном этапе дорога будет открыта для движения грузовых поездов. «Сейчас создаются условия для отправки примерно 400 тысяч тонн зерна, древесины, а также угля из России».

Он также сообщил, что в следующем году планируется запустить скоростные поезда по маршруту Баку-Гянджа: «Стоимость проезда в скоростных поездах сообщением Баку-Гянджа по предварительным оценкам составит от 10 до 14 долларов, то есть не превысит 20 манатов. Конечно, будут учитываться реалии рынка, пожелания пассажиров и другие факторы».