Между Баку и Нахчываном откроется железнодорожное сообщение

2017-10-13 15:24 | www.apa.az | 6

«Создание железнодорожного сообщения между Баку и Нахчываном возможно через Турцию или Иран».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов. По его словам, есть два варианта для реализации этого проекта: «Железная дорога может быть проложена от Карса до Садарака. Это территория Турции, стоимость проекта составляет 2-2,5 млрд. долларов. С другой стороны, в Иране строится дорога для международного транспортного коридора Север-Юг. Стоимость проекта составляет 1 млрд. долларов. Президент Азербайджана выделил на этот проект кредит в 500 млн. долларов. Иранская сторона берет на себя затраты по выкупу земельных участков под строительство железной дороги. После завершения всех строительных работ из Баку в Нахчыван можно будет попасть через Иран по территории протяженностью 1 450 км».