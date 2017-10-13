Массовые аресты в Турции

2017-10-13 11:54 | www.oxu.az | 3

Турецкие силы безопасности проводят с санкции прокуратуры Стамбула операцию по задержанию 115 человек по подозрению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Anadolu.

Отмечается, что операция проводится в 15 провинциях Турции. Задержанные обвиняются в членстве в FETO и финансировании этой организации.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота в июле прошлого года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.

Н.Г.

