Казахстан отказался направить наблюдателей на выборы в Кыргызстан

2017-10-13 12:00 | www.oxu.az | 3

Центральная избирательная комиссия Казахстана отказалась от наблюдения за выборами президента Кыргызстана, которые состоятся 15 октября, сообщает Oxu.Az со сылкой на «Спутник-Казахстан».

«ЦИК РК постановляет: отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года по взаимопониманию между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и ЦИК РК, подписанного 9 августа 2012 года», - сказал заместитель председателя Центризбиркома РК Константин Петров на заседании в пятницу.

Также ЦИК Казахстана постановил уведомить о принятом решении Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызстана через МИД Казахстана.

Н.Г.