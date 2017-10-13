В Стамбуле неизвестный ранил трех школьников

2017-10-13 17:47 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Пендик неизвестный ранил трех школьников, пишут в пятницу турецкие СМИ.
Сообщается, что неизвестный стрелял из винтовки по школьникам, когда они выходили из школы.
На место инцидента прибыли полиция и скорая помощь.
Сообщается, что стрелявший после инцидента хотел покончить жизнь самоубийством.
О других подробностях и о состоянии раненых школьников не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu