В Новханы убили гражданина Ирана

2017-10-13 15:42 | www.apa.az | 4

Прокуратура города Сумгаит распространила информацию в связи с обнаруженным в Новханы трупом гражданина Ирана.

Как сообщили АПА в прокуратуре, по факту в Прокуратуре города Сумгаит было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), назначена соответствующая экспертиза. В настоящий момент продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению совершивших преступление лиц и привлечению их к ответственности.

Отметим, в Новханы был обнаружен труп гражданина Исламской Республики Иран Мохтати Самана Немат оглу (1994 г.р.).