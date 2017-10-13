В Баку беспечный пешеход заставил понервничать водителей – ВИДЕО

2017-10-13 12:07 | www.oxu.az | 4

Пешеход на Бакинской окружной дороге потрепал нервы водителям.

Как передает Oxu.Az, безответственный гражданин, игнорируя двигающиеся на высокой скорости автомобили, неторопливо переходит дорогу, куря сигарету.

Некоторые водители, чтобы не сбить пешехода, вынуждены резко сворачивать.

Снявший видео водитель рассказал, что на данной дороге незаконно убрали железные ограждения, чтобы пешеходам было легче переходить дорогу: Дата записи указана неверно, видео было снято сегодня.

Отметим, что максимально допустимая скорость движения на данной дороге составляет 110 км в час.

Эльвин Ахмедов

