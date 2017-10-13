Стартовал II Фестиваль документальных фильмов тюркского мира (ФОТО)

2017-10-13 17:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась специальная церемония II Фестиваля документальных фильмов тюркского мира, которая проводится при поддержке посольства Турции в Азербайджане, Института Юнус Эмре и БГУ.

Выступая, ректор, академик Абель Магеррамов отметил, что основной целью фестиваля, проходящего по девизу «6 стран – один фестиваль», является показ миру богатой культуры тюрок, проживающих в разных странах мира. В то же время проведение фестиваля способствует тому, что братские тюркские народы ближе узнают друг друга.

Затем выступил руководитель Федерации журналистов тюркского мира Мендерес Демир. Оратор сказал, что в 2016 году на фестиваль был представлен 7 фильмов из 5 стран, нынешний - 18 фильмов из 7 стран.

На мероприятии был продемонстрирован документальный фильм «Сырадж», подготовленный TRT.