Президент Турции посетит Азербайджан 30 октября – посол (ФОТО)

2017-10-13 17:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 30 октября, сказал Trend в пятницу посол Турции в Баку Эркан Озорал.

По его словам, Эрдоган примет участие в открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сказал дипломат, железная дорога БТК важна не только для Азербайджана, Грузии и Турции, но и для всего Евразийского континента.

Посол сказал, что важность БТК заключается в том, что именно эта железная дорога соединит Китай и Европу, что будет способствовать беспрерывной доставке грузов.

По его мнению, с началом эксплуатации БТК оживится древний Шелковый путь.

«БТК также будет способствовать укреплению культурных и экономических связей между нашими странами», - сказал посол.

Сегодня председатель ОАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сказал, что пассажирские перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс начнутся с 2018 года.

"Как вы знаете, для движения по БТК мы закупили 30 вагонов у швейцарского производителя Stadler, построенных по специальной технологии, позволяющей менять колею 1520 на 1435 в процессе движения, а также оснащенных всем необходимым для комфортных поездок", - сказал Гурбанов.

По его словам, время в пути пассажирских поездов из Баку в Карс составит около 16-18 часов.

"Грузинская часть железной дороги проходит в высокогорной местности, где скорость движения поезда не будет превышать 60-70 километров/час. Поэтому время в пути будет в пределах 16-18 часов", - сказал Гурбанов.

Он также добавил, что тарифы на пассажироперевозки по БТК пока не обсуждались.

Напомним, что железная дорога БТК строилась на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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