Американский дипломат: «Между США и Азербайджаном установлено сильное партнерство в области безопасности»

2017-10-13 16:56 | www.apa.az | 5

«Между правительствами США и Азербайджана установлено сильное партнерство в области безопасности»

Как сообщает АПА, об этом заявил участвующий в открытии модернизированной оросительной системы в селе Вархан Саатлинского района заместитель посла США в Азербайджане Уильям Гил.

У.Гил сказал, что между США и Азербайджаном установлены хорошие сотруднические связи в борьбе с глобальным терроризмом: «Мы очень благодарны Азербайджану за его вклад на глобальной плоскости. Азербайджанские солдаты участвуют в операциях НАТО в Афганистане против «Талибана», в том числе в миротворческих операциях. Говоря об усилении сотрудничества в области безопасности, должен отметить, что вчера исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Лаура Купер также высоко оценила партнерство в этой сфере».