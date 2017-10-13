Важное заявление прокурора на процессе Човдарова

2017-10-13 12:19 | www.oxu.az | 3

Во время выступления на суде бывшего сотрудника ликвидированного министерства нацбезопасности, генерала Акифа Човдарова и других лиц гособвинитель отметил, что причинение потерпевшим морального ущерба не было доказано.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил адвокат бывшего сотрудника МНБ Салима Мамедова Джавид Рзазаде.

Он отметил, что в своем выступлении прокурор попросил не удовлетворять гражданские иски в связи с этим.

Отметим, что по делу 16 человек были признаны потерпевшими.

Напомним, что в своем выступлении гособвинитель потребовал для А. Човдарова 15 лет тюрьмы с лишением его воинских и почетных званий, для С. Мамедова - 12 лет, О. Османова - 9 лет и А. Алиева - 9 лет заключения. Гособвинитель также потребовал лишить воинских и почетных званий С. Мамедова, О. Османова и А. Алиева.

Прокурор потребовал удовлетворить представленный Службой госбезопасности гражданский иск, предоставить на усмотрение суда вопрос касательно указанного в гражданском иске пострадавших материального ущерба и не удовлетворить возмещение морального ущерба.

Э.А.

