Египет передал официальную ноту ЮНЕСКО

2017-10-13 17:53 | www.trend.az | 5

Египет передал официальную ноту генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой с просьбой прояснить ситуацию в связи с возможными нарушениями, допущенными в ходе выборов руководителя этой международной организации, заявил официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд, передает РИА Новости.

"Глава МИД Египта Самех Шукри встретился в пятницу с действующим гендиректором ЮНЕСКО, поблагодарил ее за усилия в управлении деятельностью этой организацией и позитивное взаимодействие. В то же время, он передал замечания по выборной процедуре, призвав в срочном порядке разобраться в нарушениях, так как они могли оказать непосредственное влияние на честность выборов", — сказал египетский представитель.

Кандидат от Египта на пост генсека ЮНЕСКО экс-министр по делам семьи и общества Мушира Хаттаб выбыла из выборной гонки, набрав 25 голосов, и уступив представителю Франции.