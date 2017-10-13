В Германии предотвращена очередная провокация армян (ФОТО)

2017-10-13 17:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На Франкфуртской книжной ярмарке была предотвращена очередная провокация Армении, сообщили Trend в пятницу в министерстве культуры и туризма Азербайджана.

В сообщении отмечается, что 11 октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне стартовала 69-я Франкфуртская книжная ярмарка Frankfurter Buchmesse.

В международном мероприятии традиционно принимает участие делегация Азербайджана, состоящая из сотрудников министерства культуры и туризма и представителей издательств. На стенде Азербайджана посетителям ярмарки представлено около 700 единиц печатной продукции 380 наименований на немецком, английском и азербайджанском языках о государственности, истории, культуре и туристических возможностях Азербайджана.

В сообщении министерства отмечается, что Армения, которая также принимает участие в книжной ярмарке, оставаясь верной своей сущности, попыталась осуществить провокацию в отношении Азербайджана. На стенде Армении были размещены карты, на которых Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и другие оккупированные азербайджанские территории были указаны как «НКР». Однако это продлилось недолго. Благодаря усилиям сотрудников министерства культуры и туризма Азербайджана эти карты были убраны со стенда.

Согласно сообщению министерства, в день открытия ярмарки был успешно проведен ряд деловых встреч и мероприятий.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)