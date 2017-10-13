ВВП Азербайджана в январе-сентябре составил 50 млрд. манатов

2017-10-13 17:19 | www.apa.az | 5

Спад ВВП Азербайджана в январе-сентябре 2017 года составил 0,6%.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомстате, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 50 млрд. 67,3 млн. манатов. Рост ненефтяного ВВП в январе-сентябре 2017 года составил 2,5%, спад нефтяного ВВП - 6,5%.

В структуре ВВП 40,2% пришлось на промышленность, 10,4% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,7% - на строительство, 6,9% - на транспорт и складское хозяйство, 5,9% - на АПК, 2,5% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 16,3% - на другие сферы, 7,4% - на налоги. ВВП на душу населения за январь-сентябрь 2017 года составил 5 149,4 маната.