Новая технология позволит устанавливать личность по походке

2017-10-13 12:24 | www.oxu.az | 3

Ученые из Китая разработали новую технологию биометрической идентификации, способную установить личность человека по походке — даже если его лицо будет скрыто.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, для работы системы нужна только камера, находящаяся не далее 50 метров от цели.

Разработка основывается на уникальном «рисунке» походки, включая ритм, скорость и другие особенности передвижения. Как говорит исследователь Института автоматизации при Китайской академии наук (CAS) Хуан Юнчжэнь, новая технология работает в десятки раз быстрее и дальше, чем сканеры радужной оболочки глаза.

Скорость распознавания не превышает 200 миллисекунд — это быстрее, чем успевает моргнуть человек (300–400 мс). По словам ученого, алгоритм способен идентифицировать до тысячи людей на площади 1000 кв. м., что также позволяет использовать его для подсчета количества жителей густонаселенных городов.

Л.А.

