В Азербайджане отменяется наказание в виде ареста за незаконный оборот лекарств

2017-10-13 17:23 | www.apa.az | 4

В Азербайджане отменяется наказание в виде ареста за незаконный оборот лекарственных средств.

Как сообщает АПА, в связи с этим предложены изменения в пункт 1 статьи 200-1 (незаконный оборот лекарственных средств) УК АР.

Согласно законопроекту, за продажу, хранение с целью сбыта или ввоз заведомо некачественных лекарственных препаратов, не отвечающих требованиям нормативно-технических документов, с неизвестным происхождением, с истекшим сроком годности, подлежащих государственной регистрации по закону, но не прошедших государственную регистрацию, а также производство, продажу, хранение с целью сбыта или ввоз фальсифицированных лекарственных средств, при совершении этих деяний в значительном размере вместо действующего в настоящее время наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет предлагается применять наказание в виде ограничения свободы до 2 лет.

Отметим, наказание в виде ограничения свободы является нововведением. Данный вид наказания не исполняется в местах отбывания наказания и местах заключения.

Законопроект будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса, которое пройдет 20 октября.