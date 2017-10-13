Президенты Азербайджана и Болгарии встретились в расширенном составе – ОБНОВЛЕНО

2017-10-13 12:36 | www.oxu.az | 3

Сегодня состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Болгария Румена Радева в расширенном составе с участием делегаций.

Как передает Oxu.Az, главы государства выступили на встрече.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Болгария – очень важный партнер и друг Азербайджана, отметив, что рад прибытию Румена Радева в Азербайджан.

Президент Болгарии Румен Радев в свою очередь подчеркнул, что интенсивность политического диалога между двумя народами и странами показывает наличие очень хороших отношений.

11:28

После церемонии официальной встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева провели встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым и первой леди Десиславой Радевой.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Затем состоялась встреча Ильхама Алиева и Румена Радева в расширенном составе с участием делегаций.

10:50

В пятницу, 13 октября, состоялась церемония официальной встречи находящегося с официальным визитом в Азербайджане президента Болгарии Румена Радева.

Как передает Oxu.Az, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приветствовали президента Болгарии Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Болгарии.

Прозвучали государственные гимны Болгарии и Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Официальные лица государства и правительства Болгарии встретились с президентами и первыми леди.

Президенты и первые леди сделали фото на память.

Н.О.

