Президент Ильхам Алиев внес изменения в Национальный план деятельности по поощрению открытого правительства

2017-10-13 18:31 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменений в "Национальный план деятельности по поощрению открытого правительства на 2016-2018 годы", утвержденный распоряжением Президента от 27 апреля 2016 года.
Согласно изменениям, часть 7 "Национального плана деятельности по поощрению открытого правительства на 2016-2018 годы" дана в следующей редакции:
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7. Повышение прозрачности в добывающей промышленности
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7.1
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Принятие мер с целью обеспечения прозрачности в добывающей промышленности в соответствии с международными принципами, продолжение сотрудничества с неправительственными организациями, представителями частного сектора и независимыми экспертами
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Отчет в связи с осуществленной деятельностью
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Исполнитель: Комиссия по прозрачности в добывающей промышленности
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2017-2018