Президент Ильхам Алиев внес изменения в Национальный план деятельности по поощрению открытого правительства

2017-10-13 18:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменений в "Национальный план деятельности по поощрению открытого правительства на 2016-2018 годы", утвержденный распоряжением Президента от 27 апреля 2016 года.

Согласно изменениям, часть 7 "Национального плана деятельности по поощрению открытого правительства на 2016-2018 годы" дана в следующей редакции: