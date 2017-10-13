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Президент Ильхам Алиев внес изменения в Национальный план деятельности по поощрению открытого правительства

2017-10-13 18:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменений в "Национальный план деятельности по поощрению открытого правительства на 2016-2018 годы", утвержденный распоряжением Президента от 27 апреля 2016 года.

Согласно изменениям, часть 7 "Национального плана деятельности по поощрению открытого правительства на 2016-2018 годы" дана в следующей редакции:

7. Повышение прозрачности в добывающей промышленности

7.1

.

Принятие мер с целью обеспечения прозрачности в добывающей промышленности в соответствии с международными принципами, продолжение сотрудничества с неправительственными организациями, представителями частного сектора и независимыми экспертами

Отчет в связи с осуществленной деятельностью

Исполнитель: Комиссия по прозрачности в добывающей промышленности

2017-2018

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