Совершившие Ходжалинский геноцид занимают высокие посты в Армении - азербайджанский депутат

2017-10-13 18:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Совершившие Ходжалинский геноцид занимают высокие посты в Армении, и почему на эту страну не оказывается давление, чтобы они ответили перед законом?Этот вопрос депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ганира Пашаева задала во время обсуждений в ПАСЕ.

По словам Пашаевой, страна-агрессор, совершившая Ходжалинский геноцид, объявляющая террориста героем, не имеет права говорить о справедливости в этой организации.

Ганира Пашаева рассказала о таинственном освобождении по обращению Армении международного террориста армянского происхождения Варужана Карапетяна во Франции и потребовала проведения расследования по этому вопроса.

Депутат обвинила ПАСЕ в двойных стандартах, а также подчеркнула, что некоторые депутаты резко отреагировали на кампанию, проводимую против Азербайджана.

«Я вынуждена ответить на ложь и фальшивые обвинения, которые в эти дни высказываются против Азербайджана некоторыми депутатами, в частности армянской делегацией. Ни разу депутаты, которые используя лживую информацию и под предлогом «прав человека» обвиняют сегодня Азербайджан, не защитили нарушенные Арменией права одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных с родных мест в результате оккупации 20 процентов азербайджанских земель Арменией, являющейся членом Совета Европы! Почему Ассамблея не предпринимает никаких шагов для давления на Армению, нарушающую права сотен тысяч азербайджанских беженцев? На глазах у всего мира Армения за ночь истребила 613 человек в азербайджанском городе Ходжалы, сотни тяжело раненых людей чудом уцелели!», - сказала азербайджанский депутат.

«Почему продолжаются двойные стандарты?", - задала вопрос Ганира Пашаева.

По ее словам, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выступает против Азербайджана. Однако Армянское государство не признает ни его, ни призывы ПАСЕ, не освобождает незаконно содержащихся сегодня в заложниках азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. "Почему генсек Ягланд и Ассамблея не предпринимают серьезных шагов по оказанию давления на Армению для их освобождения, защиты нарушенных прав этих людей?», - спросила Пашаева.

«Что касается звучащей в течение нескольких дней полной лжи информации армянской делегации об Азербайджане, то хочу сказать, что пусть лучше расскажут о Варужане Карапетяне – одном из лидеров террористической организации ASALA. Расскажите, как по обращениям Армянского государства и политиков во Франции был помилован террорист, подорвавший бюро "Турецких авиалиний" во французском аэропорту Орли, когда погибли восемь безвинных людей и были ранены 55 человек, и как его объявили героем в Армении!», - подчеркнула в своем выступлении Ганира Пашаева.

Девятого октября открылась осенняя сессия ПАСЕ. В сессии участвует делегация Азербайджана во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым, в состав которой входят председатель парламентского комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Вюсала Гусейнова, Севиндж Фаталиева, Ганира Пашаева, Сабир Гаджиев, Ровшан Рзаев и Сахиба Гафарова.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)