Совершивший в Украине тяжкое преступление задержан на борту самолета Киев-Баку

2017-10-13 17:24 | www.apa.az | 4

Сегодня в украинском аэропорту «Борисполь» на борту самолета Киев-Баку был задержан человек, совершивший тяжкое преступление в Чернигове.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт «Моя Київщина», информацию об этом распространило главное управление полиции Киева.

Оперативная информация по розыску злоумышленника поступила в отделы полиции вокзалов и аэропортов от правоохранителей Черниговской области. Работники отдела полиции в аэропорту «Борисполь» провели мероприятия, направленные на выявление и задержание разыскиваемого преступника. И уже через полчаса полицейские сняли 37-летнего мужчину с борта самолета и доставили в отдел полиции.