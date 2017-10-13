В Баку бетономешалка раздавила легковой автомобиль - ОБНОВЛЕНО

2017-10-13 18:02 | www.apa.az | 4

Как сообщает находящийся на месте происшествия сотрудник АПА, авария произошла при выезде на проспект Зии Буниятова.

Принадлежащий ОАО «Bakı Metropoliteni» автомобиль марки «Man» (90 JZ 947 упал на автомобиль марки «ВАЗ-2107» (90 BA 041), за рулем которого находился Илман Аббасов.

Согласно информации, водитель бетономешалки Ильгар Байрамов получил легкую травму.

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17:22

В Баку произошло ДТП.

Как сообщает АПА, некоторое время назад недалеко от станции метро «Кероглу» находящаяся в движении бетономешалка перевернулась на легковой автомобиль марки «ВАЗ-2107».

Погибших и пострадавших в результате аварии нет.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции.