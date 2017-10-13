В Баку проходит Фестиваль европейской толерантности – İMAGİNE

2017-10-13 18:12 | www.apa.az | 2

Представительство Евросоюза в Азербайджане проводит в столице нашей страны Фестиваль европейской толерантности – İMAGİNE.

Как сообщает АПА, мероприятие организовано в сотрудничестве с посольствами стран-членов ЕС, а также диппредставительствами Швейцарии, Норвегии, Молдовы, Перу, Израиля, Мексики, Аргентины, Кубы и Бразилии, «Park Cinema», «Landmark», «United Cultures», Бакинским медиа-центром и YARAT, при поддержке «Тюрк Хава Йоллары» и «Асан Радио».

Согласно информации, выступивший на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля представитель ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас отметил, что испытывает чувство гордости в связи с тем, что 12-20 октября Баку превратится в столицу толерантности.

«Фестиваль европейской толерантности – İMAGİNE станет первым фестивалем, проводимым в третьей стране при поддержке ЕС. Это мероприятие приурочено к 60-й годовщине подписания Римского соглашения. Полагаю, что Баку является наиболее подходящим городом для проведения такого фестиваля, суть которого можно выразить двумя словами – толерантность и многообразие. Оба этих слова олицетворяют Баку. Призываю вас принять участие в днях толерантности», - сказал он.

Отметим, целью Фестиваля европейской толерантности является поощрение толерантных ценностей и межкультурного диалога посредством искусства. Это самый большой международный фестиваль, который проводился в Азербайджане. В рамках программы фестиваля деятели искусств из ЕС и Азербайджана провели обмен опытом, дебаты, встречи.