Посол ЕС: «Важно, чтобы соглашение с Азербайджаном было продумано хорошо, а не наспех»

2017-10-13 18:36 | www.apa.az | 4

«Думаю, что очередной этап обсуждений нового соглашения о партнерстве между Европейским Союзом (ЕС) и Азербайджаном состоится 24 ноября на саммите «Восточное партнерство».

Как сообщает АПА, об этом заявил руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Посол сказал, что работа по подготовке соглашения идет хорошо: «Это соглашение отражает фундаментальные принципы будущего сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Поэтому важно, чтобы соглашение бытло продумано хорошо, а не наспех. Будет хорошо, если соглашение удастся подготовить до саммита. Если не успеем до саммита, то для скорого завершения дел постараемся продолжить переговоры в том же темпе».