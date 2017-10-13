В Азербайджане сменился ответственный исполнитель по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности

2017-10-13 18:45 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, согласно «Национальному плану деятельности по поощрению открытого правительства на 2016-2018 годы», утвержденному распоряжением президента от 27 апреля 2016 года, ответственным исполнителем Инициативы прозрачности в добывающей промышленности был назначен Госнефтефонд. Согласно изменениям, ответственным исполнителем по принятию мер с целью обеспечения прозрачности в добывающей промышленности в соответствии с международными принципами, продолжению сотрудничества с неправительственными организациями, представителями частного сектора и независимыми экспертами назначена Комиссия по прозрачности в добывающей промышленности.

Отметим, что на заседании коллегии Инициативы прозрачности в добывающей промышленности в Колумбии в марте этого года в отношении Азербайджана было принято несправедливое решение. В знак протеста против этого решения Азербайджан заявил о выходе из EITI, а указом президента была создана Комиссия по прозрачности в добывающей промышленности.

Председатель комиссии - исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов.