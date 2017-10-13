Прогноз погоды от синоптиков

2017-10-13 13:25 | www.oxu.az | 4

14 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Вечером в некоторых местах полуострове возможна изморось, будет дуть переменчивый южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Минэкологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне составит ночью 13-15, днем - 18-22, в Баку ночью - 13-15, днем - 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Утром местами туман, будет дуть переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 18-23, в горах ночью 2-7, днем - 11-16 градусов тепла.

Э.А.





