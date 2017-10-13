В Баку на свалке найдены 266 НРБ

2017-10-13 19:33 | www.apa.az | 4

Сегодня из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что на территории поселка Гарачухур Сураханского района города Баку обнаружен снаряд.

Как сообщили АПА в ANAMA, специальная мобильная группа быстрого реагирования Агентства прибыла на эту территорию.

Специалисты Агентства осмотрели свалку на территории поселка.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты для обезвреживания в центре уничтожения Агентства 266 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) (1 ручная граната F-1 и 265 патронов калибра 7,62 мм.).

Территория площадью 30 кв. м вокруг места обнаружения НРБ также была осмотрена. Других опасных предметов и устройств обнаружено не было.