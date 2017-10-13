Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

2017-10-13 13:35 | www.oxu.az | 3
Россиянам для счастья нужна зарплата в 50 тыс. рублей в месяц.
Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос Фонда общественного мнения (ФОМ).
Также стало известно, что россияне считают богатыми тех граждан, которые в среднем получают около 100 тыс. рублей в месяц.
По мнению опрошенных, прослойка богатых составляет не более 10% от общего населения страны, а бедных — 61 - 70%.
Около 50% россиян отметили, что богатство способствует развитию худших человеческих качеств.
Ранее сообщалось, что россияне стали меньше бояться снижения уровня их зарплат.