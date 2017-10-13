Названы сроки начала экспорта продукции НПЗ Star (версия 2)

2017-10-13 19:40 | www.trend.az | 4

Добавлены подробности, первая версия опубликована в 14.09

БАКУ /Trend/ - Экспорт продукции нефтеперерабатывающего завода Star начнется с 20 сентября 2018 года, сказал гендиректор по операциям SOCAR Turkey Energy Эмиль Эминов на Международном нефтяном саммите Argus 2017 в пятницу в Баку.

"В сентябре следующего года мы загрузим первый корабль с продукцией на экспорт", - сказал Эминов.

По его словам, к концу 2018 года ожидается полная сдача завода в эксплуатацию, процесс строительства завода продолжается успешно.

На НПЗ Star ежегодный объем производства нафты, которая используется нефтехимическим комплексом Petkim (где азербайджанская госкомпания SOCAR имеет долевое участие) в качестве основного сырья, будет составлять 1,66 миллиона тонн. Помимо нафты, на новом НПЗ будут производиться дизельное топливо с ультранизким содержанием серы в объеме 5,95 миллиона тонн, авиационный керосин - 500 тысяч тонн, реформат - 500 тысяч тонн, нефтяной кокс - 630 тысяч тонн, сжиженный газ - 240 тысяч тонн, смешанный ксилол - 415 тысяч тонн, олефиновый сжиженный газ - 75 тысяч тонн, а также 145 тысяч тонн серы. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется перерабатывать такие сорта нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

(Автор: Ляман Зейналова)