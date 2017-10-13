Китай разработал лазерное оружие

2017-10-13 13:50 | www.oxu.az | 4

Китай создал новое лазерное оружие для борьбы с терроризмом, оно способно поражать цели на расстоянии до 200 метров.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет издание Global Times со ссылкой на государственную компанию разработчика Hongfeng.

Компания Hongfeng совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) продемонстрировала новейшее лазерное оружие в ходе антитеррористических учений в провинции Хубэй, дата проведения учений не указывается.

Комплект вооружения включает в себя оптический прицел, переносной источник питания, прибор дистанционного управления и лазерный излучатель.

Как заявил инженер Янь Ачжэ, участвовавший в создании нового оружия, по сравнению с другими видами вооружения, новое лазерное оружие поражает цели точнее и быстрее, оно беззвучно и не создаёт вспышки света при выстреле, оно также удобно в использовании, так как не создаёт отдачи при выстрелах.

Н.О.