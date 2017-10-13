Жириновский хочет соединить Чукотку с Аляской

2017-10-13 14:00 | www.oxu.az | 5

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил соединить при помощи моста российский полуостров Чукотский и американский полуостров Аляска, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости».

Об этом политик заявил по итогам своей поездки на стройплощадку Крымского моста, где ныне идет установка автодорожной арки.

«Мы построим Сахалин — Япония, а в перспективе и Чукотку с Аляской соединим», — сказал Жириновский.

Ранее сообщалось, что у России и Японии идет обсуждение вопроса о строительстве моста между Хоккайдо и Сахалином.

Н.Г.