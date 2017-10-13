Президент Болгарии посетил могилу Гейдара Алиева – ФОТО

2017-10-13 14:12 | www.oxu.az | 3
Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Болгарии Румен Радев и его супруга Десислава Радева 13 октября посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
Как передает Oxu.Az, высокие гости почтили память Гейдара Алиева, возложили венки к его могиле.
Президент и первая леди Болгарии также посетили могилу академика Зарифы Алиевой, возложили цветы.
Президент Болгарии также возложил венок к памятнику «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Болгарии и Азербайджана.