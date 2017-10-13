Названы причины подорожания биткоина

2017-10-13 14:25 | www.oxu.az | 4

Заявления России об усилении контроля над эмиссией биткоинов, а также положительные новости из Китая привели к росту стоимости виртуальной валюты. В результате цена биткоина впервые превысила отметку в 5 тыс. долларов.

Как передает Oxu.Az, курс биткоина вырос на 500 долларов или на 9,2 процента за день после сообщений о том, что торги в Китае могут продолжиться без каких-либо запретов со стороны властей.

Вчера также наблюдался рост стоимости биткоина - на 13%. Сегодня утром цена криптовалюты достигла рекордного уровня в 5874 долларов.

Л.А.

