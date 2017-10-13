В Турции продлен режим ЧП

2017-10-13 14:34 | www.oxu.az | 3

В Турции ожидается продление режима чрезвычайного положения еще на три месяца.

Оxu.Az со ссылкой на NTV сообщает, что об этом заявил глава фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Великом национальном собрании Турции Мустафа Элиташ.

По его словам, вопрос о продлении режима чрезвычайного положения 16 октября будет обсужден на заседании Совета национальной безопасности:

"Решение после принятия в Кабинете министров будет обсуждено в парламенте".

Отметим, что режим чрезвычайного положения в Турции был введен после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

Н.Г.