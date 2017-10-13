Юнкер: Пример Каталонии заразителен

2017-10-13 14:40 | www.oxu.az | 4

"Если Каталония станет независимой, другие могут захотеть последовать примеру этого региона".

Как передает Оxu.Az, об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Глава ЕК подчеркнул, что не хочет отделения Каталонии от Испании.

"Я очень обеспокоен, потому что жизнь в сообществе кажется такой сложной. Каждый пытается самоопределиться, не понимая, что можно сосуществовать вместе", - отметил он.

Юнкер также заявил, что Брюссель не может стать посредником между Мадридом и Каталонией, потому что об этом должны попросить обе стороны.

Н.Г.