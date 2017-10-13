Радев: Болгария утверждает реализацию проекта «Южного газового коридора»

2017-10-13 14:45 | www.oxu.az | 4

«Я доволен своим первым визитом в Азербайджан. От своего имени и от имени болгарской делегации хочу выразить большую признательность президенту Ильхаму Алиеву за приглашение, за возможность приехать в вашу прекрасную страну и провести сегодня содержательные и конструктивные переговоры».

Как передает Oxu.Az, об этом президент Болгарии Румен Радев сказал журналистам после встречи в Баку со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Сфера энергетики долгое время объединяет нас, и мы утверждаем реализацию проекта «Южного газового коридора», - сказал он.

Н.О.

