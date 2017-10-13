Метаноловый завод SOCAR будет остановлен на плановый капремонт (версия 2)

2017-10-13 20:11 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Метаноловый завод азербайджанской госкомпании SOCAR в ноябре будет остановлен на плановый капитальный ремонт, сказал журналистам в пятницу глава компании SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев.

По его словам, капремонт требуется для обеспечения деятельности SOCAR Methanol.

"Согласно планам, ремонт продлится четыре месяца, до марта 2018 года", - сказал Мустафаев.

Завод по производству метанола был построен компанией AzMeCo. К продаже продукции завод по производству метанола - единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии - приступил с января 2014 года.

Годовая мощность завода составляет 720 тысяч тонн.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан завод решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.

(Автор: Максим Цурков)