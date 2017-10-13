В Баку открылся Фестиваль европейской толерантности IMAGINE (ФОТО)

2017-10-13 20:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре Park Cinema Flame Towers состоялось открытие Фестиваля европейской толерантности IMAGINE, сообщает Trend Life. Фестиваль, нацеленный на продвижение межкультурного диалога и толерантности посредством искусства, будет проходить в столице Азербайджана до 20 октября.

Организаторами фестиваля являются представительство Евросоюза в Азербайджане, посольства стран-членов ЕС, аккредитованные в нашей стране, посольства Швейцарии, Норвегии, Молдовы, Перу, Израиля, Мексики, Аргентины, Кубы и Бразилии, а также Баку Медиа Центр, Пространство Современного Искусства YARAT, кинотеатр Park Cinema, Landmark, организация United Cultures и ASAN Radio.

До официального открытия фестиваля состоялась пресс-конференция, в ходе которой выступил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Глава представительства отметил, что Фестиваль европейской толерантности IMAGINE посвящен 60-летию Римского соглашения и Баку является лучшим местом для проведения такого фестиваля. Было подчеркнуто, что фестиваль можно охарактеризовать двумя понятиями – толерантность и разнообразие.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что в рамках фестиваля будут проходить не только кинопоказы, но и организованы концерты, танцевальные программы, спектакли, состоятся обсуждения с режиссерами, мастер-классы и другие мероприятия.

В дни фестиваля будут показаны 34 фильма. Также в рамках фестиваля, 18 октября, состоится награждение победителей фото- и видеоконкурса IMAGINE, посвященного теме толерантности.

В фестивале примут участие известные кинематографисты и представители искусства из разных стран. Так, режиссеры Андрес Любберт и Хавьер Солано, музыкант Карл Стрюф уже приехали в Баку для участия в фестивале.

Далее участникам мероприятия был продемонстрирован документальный фильм режиссера Андреса Любберта "Dying for life".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)