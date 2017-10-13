Трамп намерен ввести санкции против членов Корпуса Стражей Исламской революции

2017-10-13 20:21 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп не будет предлагать американскому Конгрессу возобновлять действие санкций против Ирана в связи с его атомной программой.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал CNBC, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Согласно информации госсекретаря, администрация президента США запустит новую стратегию по сдерживанию Ирана, где, в том числе, будет предложено обозначить несколько критериев, в случае пересечения которых Тегераном санкции в отношении него будут автоматически возобновлены.

При этом, как заявил госсекретарь, Трамп собирается объявить о намерении ввести санкции против членов Корпуса Стражей Исламской революции. Тиллерсон пояснил, что президент намерен отдать соответствующее распоряжение Минфину США.