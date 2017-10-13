От Андрея Аршавина ушла жена

2017-10-13 14:50 | www.oxu.az | 5

Жена бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила о расставании с футболистом, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Причиной развода стала неверность супруга.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин стали мужем женой в сентябре прошлого года.

В марте у них родилась дочка Есения. Кроме того, семья воспитывает двух детей Алисы от первого брака.

В 2013 году распался гражданский брак Аршавина с телеведущей Юлией Барановской.

Андрей и Юлия прожили девять лет и воспитывали трех детей.

Н.Г.