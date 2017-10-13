Иран и США в ядерной сделке

2017-10-13 14:54 | www.oxu.az | 3

Иран выйдет из соглашения по своей ядерной программе, если это сделают США, заявил спикер меджлиса Ирана Али Лариджани, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Лариджани, нарушение или выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) станет оскорблением ООН.

"Что касается ядерного соглашения, то это не двустороннее соглашение, оно закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН. То есть это оскорбление в адрес ООН в первую очередь", - сказал Лариджани.

"Они хотят нарушить стабильность, - сказал глава парламента. - США такими заявлениями делают и свой статус более нестабильным. Но для всего этого у нас есть четкий и ясный ответ, это прописано и в СВПД - если США предпримут подобные меры, Иран тоже может это сделать".

Н.Г.