Эвакуация в здании Совета ЕС

2017-10-13 14:56 | www.oxu.az | 4

Более десяти человек госпитализированы с отравлением токсичным дымом в здании "Европа" Совета ЕС в Брюсселе, объявлена эвакуация.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Советом ЕС, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению, причиной инцидента стала поломка вентиляционной системы на кухне. Совет ЕС уверяет, что инцидент не помешает проведению 19-20 октября в этом же здании саммита глав государств и правительств Евросоюза.

"Поломка вентиляционной системы на кухне здания "Европа" привела к скоплению токсичного дыма в технических помещениях, в результате чего ряд представителей технического персонала почувствовали себя плохо", - говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС. На место были вызваны спасатели и машины скорой помощи, которые провели эвакуацию людей из помещений и госпитализировали более десяти пострадавших.

"Действуя по принципу "безопасность прежде всего", мы приняли решение эвакуировать весь персонал здания "Европа" в комплекс "Юстус Липсиус" в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении.

В свою очередь бельгийский телеканал VRT сообщил, что из здания "Европа" госпитализированы с отравлением дымом 17 человек.

Н.Г.