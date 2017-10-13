Председатель МВФ о биткоинах

2017-10-13 15:00 | www.oxu.az | 3

Председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард в интервью CNBC сделала предупреждение по поводу виртуальной валюты.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg, председатель МВФ призвала глобальные финансовые структуры проявлять осторожность по отношению к виртуальной валюте. В качестве причины она указала факторы риска.

Отметим, что цена биткоина за последние два дня пробила отметку в 5 тыс. долларов.

Сегодня утром курс криптовалюты достиг новой рекордной отметки в 5874 долларов.

Л.А.

