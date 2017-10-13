США хотят начать работу над новым соглашением по иранской ядерной программе

2017-10-13 20:37 | www.trend.az | 6

США хотят мотивировать партнеров по "шестерке" и Иран начать переговоры по новому соглашению по иранской ядерной программе, которое бы заменило Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), когда его срок истечет, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает в пятницу РИА Новости.

"Да, это то, что мы пытаемся сделать. Я считаю, что если мы найдем понимание у конгресса, то это поможет нам подготовить основу для последующего соглашения. И мы говорили, что время идет. Некоторые ограничения будут сняты в какой-то момент. Так что … мы хотим мотивировать других участников и Иран начать работу над этим сейчас", - сказал он.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли он возможность выработки следующего за СВПД соглашения с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Нью-Йорке, Тиллерсон заявил, что напрямую не обсуждал это с иранским коллегой.

"У нас была эта дискуссия с тремя европейскими странами (Германия, Франция, Великобритания) плюс ЕС. И все согласны, что должно быть что-то, что последует за этим (соглашением). И да, Иран может сказать, что они не заинтересованы в разговоре, и это станет сигналом того, что что-то не в порядке", - подчеркнул Тиллерсон.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.