В Стамбуле скончался один из школьников, раненных из охотничьего ружья (Обновлено)

2017-10-13 20:37 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ -
20:33 (GMT+4)
Один школьников, получивших огнестрельные ранения при нападении вооруженного охотничьим ружьем мужчины в стамбульском районе Пендик, скончался, сообщают в пятницу турецкие СМИ.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестный открыл огонь по трем старшеклассникам. Мужчина, стрелявший по школьникам, задержан.
По предварительным данным, причиной инцидента мог стать конфликт из-за девушки. Задержанный открыл стрельбу по ней и двум сопровождавшим ее старшеклассникам, которые возвращались из школы.
17:47 (GMT+4) В Стамбуле в районе Пендик неизвестный ранил трех школьников, пишут в пятницу турецкие СМИ.
Сообщается, что неизвестный стрелял из винтовки по школьникам, когда они выходили из школы.
На место инцидента прибыли полиция и скорая помощь.
Сообщается, что стрелявший после инцидента хотел покончить жизнь самоубийством.
О других подробностях и о состоянии раненых школьников не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
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