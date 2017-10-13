Муниципалитеты получат новые полномочия

2017-10-13 15:06 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане при озеленении и реставрации для размещения растительного материала соответствующим органом исполнительной власти будут выделяться земельные участки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, внесут изменения в закон «Об охране зеленых насаждений».

В статью 21 закона «Об экономическом поощрении охраны зеленых насаждений» будет добавлен пункт 21.4.

Согласно дополнению, с целью озеленения муниципалитеты, неправительственные организации и население безвозмездно обеспечиваются растительным материалом, оборудованием, инвентарем и другими средствами. При озеленении и реставрации для размещения растительного материала соответствующим органом исполнительной власти будут выделяться земельные участки.

Согласно пункту 12.3. статьи (Учет, кадастр и мониторинг зеленых насаждений), информация об учете, кадастре и мониторинге зеленых насаждений, согласно законодательству о получении информации об окружающей среде, собирается соответствующим органом исполнительной власти и размещается на официальной интернет-странице этого органа.

По предложенному изменению, увеличиваются полномочия муниципалитетов в данной сфере. Так, информация об учете, кадастре и мониторинге зеленых насаждений будет собираться муниципалитетами и соответствующим органом исполнительной власти.

В пункт 14.7 статьи (Восстановление озеленения) вносится изменение. По изменению, с целью озеленения полезные роды и виды растений будут определяться соответствующим органом исполнительной власти с учетом климатических условий и особенностей почвы.

Э.А.

