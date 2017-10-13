Эрдоган обвинил США во лжи

2017-10-13 15:12 | www.oxu.az | 4

Представители США лгут, утверждая, что они не могут встретиться с арестованным сотрудником американского генконсульства в Стамбуле Метином Топузом, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

В минувшее воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

По его словам, хотя отношения между странами не могут быть полностью дружескими или полностью враждебными, Турцию серьезно беспокоит двуличие стран, называющих себя партнерами Анкары.

"При встречах с глазу на глаз они дают обещания и гарантии, а за нашей спиной ведут грязные игры, которые приняли такой характер, что их уже невозможно скрыть", - отметил турецкий лидер.

Он вновь обвинил США в поставках оружия силам самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Н.Г.